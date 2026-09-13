«Удерживаются на плаву с помощью судейства»: Смородская оценила игру «Зенита» в РПЛ

13 сентября 2026, 02:52

Экс-президент «Локомотива» Смородская: «Зенит» судят очень благосклонно

Ольга Смородская (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о судействе в матче РПЛ «Зенита» и «железнодорожников». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу петербуржцев.





После игры эксперты обратили внимание на спорные решения арбитра. В двух ключевых моментах судья не встал на сторону хозяев — в частности, не назначил потенциальный пенальти в пользу команды Сергея Семака, а гол «Локомотива», по мнению ряда специалистов, мог быть забит после фола.



В ходе беседы корреспондент «РБ Спорт» поинтересовался у Смородской, считает ли она, что против «Зенита» существует некий заговор. Экс‑президент «Локомотива» ответила отрицательно, но при этом заявила, что судейство, напротив, выгодно петербуржцам.



«Играют они плохо, команда плохо скоординирована, не хочет работать на поле, никуда не бежит, нет скоростей, нет никаких игровых идей. И при этом они как-то удерживаются на плаву, в том числе, и с помощью судейства, очень благосклонного к "Зениту"» — сказала Смородская.