«Не слабее Дзюбы»: Футбольный агент Сафонов оценил шансы Кокорина в РПЛ

11 сентября 2026, 12:38

Агент Сафонов: Кокорин усилил бы многие клубы РПЛ от шестого места и ниже

Фото: Istock/baris canverenler

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин усилил бы многие команды чемпионата России.





В беседе с Metaratings.ru эксперт отметил, что Кокорин не слабее Дзюбы и мог бы помочь любой команде от шестого места и ниже.

«Понятно, что он не поедет куда-то в регионы. Ту же «Родину» в Москве он бы усилил. Может, Саша уже не хочет играть. Почему мы думаем за него? Он самодостаточный, заработал прилично. Условным «Крыльям» или «Рубину» он бы помог. «Локомотив» тоже усилил бы, но этот клуб сейчас не поддаётся логике. Там стреляют, как в Чапаева: один пришёл сегодня, второй ушёл завтра», — высказался агент.