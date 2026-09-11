«Не слабее Дзюбы»: Футбольный агент Сафонов оценил шансы Кокорина в РПЛ
Агент Сафонов: Кокорин усилил бы многие клубы РПЛ от шестого места и ниже
Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин усилил бы многие команды чемпионата России.
В беседе с Metaratings.ru эксперт отметил, что Кокорин не слабее Дзюбы и мог бы помочь любой команде от шестого места и ниже.
«Понятно, что он не поедет куда-то в регионы. Ту же «Родину» в Москве он бы усилил. Может, Саша уже не хочет играть. Почему мы думаем за него? Он самодостаточный, заработал прилично. Условным «Крыльям» или «Рубину» он бы помог. «Локомотив» тоже усилил бы, но этот клуб сейчас не поддаётся логике. Там стреляют, как в Чапаева: один пришёл сегодня, второй ушёл завтра», — высказался агент.Сафонов добавил, что хочет видеть спортсмена в игре ещё год-два. Последним клубом Кокорина стал «Арис», который 35-летний форвард покинул в июле 2026 года. За кипрский клуб он провёл 115 матчей и отметился 34 голами и 17 результативными передачами.