Хубулов: Дзюба умеет находить подход к каждому игроку

Артём Дзюба (фото: Instagram* / artem.dzyuba)
Полузащитник тольяттинского «Акрона» Владимир Хубулов в беседе с Metaratings.ru после победы над «Ахматом» (3:2) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги отметил лидерские качества нападающего Артёма Дзюбы.
По словам Хубулова, Дзюба умеет правильно настроить партнёров по команде.
Также хавбек прокомментировал собственную результативность, не став напрямую соглашаться с прозвищем «джокер».
Отвечая на вопрос о лидерстве Дзюбы, Хубулов подчеркнул, что индивидуальные награды для него на втором плане.
Напомним, Артём Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. С тех пор он провёл 22 матча, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.
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«Артём – опытный футболист и многое повидал. Он может найти подход к любому футболисту. Кому-то надо напихать, кому-то надо просто подбодрить. В этом плане проблем нет, он ко всем находит свой подход», — сказал он.
Также хавбек прокомментировал собственную результативность, не став напрямую соглашаться с прозвищем «джокер».
«Не знаю, возможно. Пусть болельщики, эксперты дают. Я сам себе не могу дать», — прокомментировал спортсмен.
Отвечая на вопрос о лидерстве Дзюбы, Хубулов подчеркнул, что индивидуальные награды для него на втором плане.
«Самое главное, что команда победила, мы заработали три очка и у нас хорошее настроение. А кто становится лучшим игроком, это уже не так важно», — отметил Хубулов.
Напомним, Артём Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. С тех пор он провёл 22 матча, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.
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Дайана Хусинова