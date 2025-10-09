Борис Игнатьев назвал соперника, по которому можно оценить силу России

09 октября 2025, 12:12

Игнатьев: матч с Ираном покажет обновлённую сборную России

Фото: Istock/Rafa Jodar

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, чего ждёт от товарищеского матча России и Ирана в рамках BetBoom. Он добавил, что надеется на встречи российской команды с более сильными соперниками.





В беседе с «Metaratings.ru» Игнатьев заявил, что матч покажет обновлённую сборную и определит, кто соответствует её уровню. Он ждёт победы, так как команда должна радовать болельщиков.

«Увидим ли основной состав сборной? Я не знаю, что такое основной состав — это каждый из нас домысливает. Хотелось бы, чтобы вышли футболисты, которые покажут качественную игру и результат, качественную сборную в законченном виде. В предыдущих матчах мы были в поиске, и это, наверное, не всех устраивает», — высказался футболист.