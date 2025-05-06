Экс-тренер «Факела» ведет переговоры с новым клубом

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Дмитрий Пятибратов в ближайшее время может определиться с новым местом работы. Бывший главный тренер «Факела» сообщил о переговорах с неназванным клубом.
В конце марта специалист покинул воронежский клуб. Под руководством 48-летнего тренера команда одержала лишь три победы в 23 матчах.
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«У меня есть конкретное предложение. Мы недавно разговаривали и общались. Возможно, в ближайшее время появится официальная информация. Но может и не появится, потому что переговоры продолжаются», — сказал Пятибратов Metaratings.ru.Тренер отметил, что по договоренности не может называть клуб, с которым ведет переговоры. О назначении Пятибратова могут объявить сразу по завершении нынешнего сезона.
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