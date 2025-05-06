Футболист «Динамо» Глебов отреагировал на слова Карпина о своей зарплате

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Данил Глебов прокомментировал заявление Валерия Карпина о росте зарплаты футболиста.
В апреле главный тренер сборной России заявил, что Глебов как минимум выиграл финансово от перехода из «Ростова» в московское «Динамо».
Футболист подчеркнул, что с улыбкой воспринял слова тренера.
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Футболист подчеркнул, что с улыбкой воспринял слова тренера.
«Прочитал и просто улыбнулся. Валерий Георгиевич умеет и любит отвечать в таком стиле на многие вопросы», — сказал Глебов в интервью Metaratings.ru.Полузащитник также отметил, что успешно проходит адаптацию в московском клубе. Глебов перебрался в новый клуб в рамках зимнего трансферного окна. По неофициальным данным, зарплата хавбека в «Динамо» составляет 1,2 млн евро.
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