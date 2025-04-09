Экс-тренер «Локомотива» Черевченко не видит команду в топ-3 чемпионата РПЛ

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Столичному «Локомотиву» в нынешнем сезоне будет сложно попасть в тройку призёров чемпионата МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.) Такое мнение высказал бывший наставник «железнодорожников» Игорь Черевченко.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru тренер отметил, что в матче 23-го тура против питерского «Зенита» его бывшие подопечные сыграли грамотно, надёжно и дисциплинированно в обороне и в целом демонстрировали по-настоящему качественную игру.
В турнирной таблице «Локомотив» занимает в данный момент шестое место, имея в своём активе 41 очко. Лидирует «Краснодар», набравший 52 балла. Второе и третье места занимают «Спартак» и «Зенит». У обеих команд по 47 очков.
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«"Локомотиву" будет тяжело попасть в топ-3. Зато молодые ребята за этот сезон наберутся опыта и в следующем сезоне будут бороться за самые высокие места», – сказал Черевченко.Напомним, игра «Локомотива» с клубом из Санкт-Петербурга состоялась в минувшую субботу, 5 апреля, и завершилась вничью 1:1. Причём «железнодорожники» открыли счёт в середине второго тайма после ошибки вратаря «сине-бело-голубых» Латышонка и полузащитника Маркуса Вендела. Однако в концовке клуб из города на Неве сумел отыграться и сохранить ничейный счёт, несмотря на то, что доигрывал матч в меньшинстве после удаления Педро.
В турнирной таблице «Локомотив» занимает в данный момент шестое место, имея в своём активе 41 очко. Лидирует «Краснодар», набравший 52 балла. Второе и третье места занимают «Спартак» и «Зенит». У обеих команд по 47 очков.
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Александр Бойцов