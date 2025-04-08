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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства

Футбольный клуб «Краснодар» Галицкого и Мусаева уже вполне созрел для чемпионства в РПЛ (МИР Российская премьер-лига. — Прим ред.) и достоин его. В последние годы команда научилась проводить концовки турниров.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru высказал бывший тренер столичного «Локомотива Игорь Черевченко. Он также признался, что ему по душе философия основателя клуба, владельца ЗАО «Тандер» (торговой сети «Магнит». — Прим. ред.) Сергея Галицкого.

«В конце сезона любая команда может пройти через спад, но в последнее время "Краснодар" научился проводить завершающие части чемпионата. "Краснодар" заслуживает первое место», — сказал специалист.

Напомним, после 23 туров южная команда лидирует в чемпионате России, набрав 52 очка. Следом за командой Мурада Мусаева идут «Спартак» и питерский «Зенит». У них обоих клубов на пять баллов меньше. Москвичи занимают второе место, опережая клуб из Северной столицы по дополнительным показателям.

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Футболист «Зенита» Нуралы Алип признан спортсменом года в Казахстане
08 апреля 2025, 23:29

Нуралы Алип (Фото: Инстаграм* @nurik028)

В Алма-Ате прошла торжественная церемония вручения второй национальной премии в области спорта Metaratings Top Awards. Лучшим спортсменом 2024 года официально признан центральный защитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга и сборной Казахстана Нуралы Алип.
Мероприятие состоялось 3 апреля, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Награду от имени спортсмена, который не смог приехать, так как занят своей профессиональной деятельностью, получила главный специалист PR-отдела ФК «Зенит» Валерия Башук.

Казахстанская премия насчитывает 26 номинаций. В каждой из них свой выбор сделали только жители и граждане республики, приняв участие в народном голосовании. Затем победителя среди пятёрки финалистов выбрали члены компетентного жюри. Алип выиграл в номинации «Лучший спортсмен года».

Футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. На счету 25-летнего защитника два гола и одна результативная передача в 83 матчах за петербургский клуб.

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СКА расторг контракт с хоккеистом Евгением Кузнецовым
08 апреля 2025, 23:23

Фото: iStock/AlenaLitvin

Хоккеист Евгений Кузнецов покидает петербургский СКА после всего одного сезона в составе команды. Информация о расторжении контракта по взаимной договорённости появилась на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За время выступлений под руководством Романа Ротенберга 32-летний нападающий провёл 45 матчей, включая игры плей-офф, и отличился 13 голами при 27 передачах.

Соглашение со СКА игрок Кузнецов подписал в июле 2024 года. Оно было рассчитано до конца сезона-2027/28. Представители клуба выразили благодарность Кузнецову за вклад и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

«Евгений, спасибо за игру! Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере», — передает РИА Новости заявление СКА.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
Франческо Тотти поставил Игоря Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
08 апреля 2025, 23:02

Франческо Тотти (Фото: Инстаграм* @francescototti)

Легендарный итальянский футболист «Ромы» и сборной Италии, капитан клуба из Рима, цвета которого защищал на протяжении всей спортивной карьеры, поставил 39-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в один ряд с Паоло Мальдини и Стивеном Джерардом.
«Император Рима», как его прозвали болельщики, посетил «Премию РБ» в Москве. Журналисты спортивного портала Metaratings.ru, конечно, не упустили случая пообщаться со знаменитым футболистом. Во время беседы он рассказал о своих тренерах, о мировых звёздах, с которыми он мечтал сыграть, но так и не сыграл, а также о том, чем для него лично памятен матч против Игоря Акинфеева.

Когда Тотти спросили, знает ли он, что входит в так называемый «клуб преданных футболистов», так как отыграл за римлян 25 сезонов, итальянец немного удивился. Тогда ему пояснили, что туда также входят бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини, Стивен Джерарад из «Ливерпуля» и Акинфеев, экс-вратарь сборной России, продолжающий защищать цвета ЦСКА. Франческо был явно польщён.

«Прекрасные три имени названы. Это большие футболисты, большие имена. Я рад, что такая иерархия существует, и некоторые игроки выступают за свои клубы так долго», — сказал Тотти.

Он также вспомнил свой гол в ворота российского голкипера. Это случилось в матче Лиги чемпионов. Полузащитник (или полу-нападающий, как его иногда называли) сумел отличиться со штрафного. Тотти подчеркнул, что только так ему и удалось отправить мяч в ворота Акинфеева, так как в игре тот ловил и отбивал абсолютно всё, что летело в сторону его ворот.

Франческо Тотти считается одним из лучших итальянских футболистов в истории. Является послом ЮНИСЕФ. Имеет собственную статую в музее мадам Тюссо.

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Московский «Спартак» летом готов продать полузащитника Зиньковского
08 апреля 2025, 22:15

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Левый крайний полузащитник московского «Спартака» летом может покинуть команду. В летнее трансферное окно руководство клуба готово рассмотреть варианты аренды футболиста с правом последующего выкупа.
В настоящее время 28-летний игрок выступает за самарские «Крылья Советов» и как раз на правах аренды. Однако к нему проявляют интерес и другие клубы МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.). Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru.

Соглашение Зиньковского с «красно-белыми» действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за москвичей и самарцев 18 матчей во всех турнирах. В этих играх Антон сумел записать на свой счёт три результативных передачи. Забитыми мячами футболист не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.

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Агент Овечкина жестко ответил на слова украинского хоккеиста
Агент Овечкина: никакие злопыхатели не смогут затмить величие его рекорда
08 апреля 2025, 16:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Никто не сможет затмить величие и эпохальность рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина по заброшенным шайбам в НХЛ. Так агент спортсмена Глеб Чистяков ответил на призыв украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко «оторвать ноги» Овечкину.
Напомним, украинский вратарь команды «Кременчук» Захарченко пожелал, чтобы Овечкину оторвало ноги.

«Величие и эпохальность этого достижения не смогут затмить никакие злопыхатели!» — заявил Чистяков в беседе с NEWS.ru.

Ранее олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что пожелания Захарченко являются откровенным проявлением фашистских наклонностей.

6 апреля Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив тем самым рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки.

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