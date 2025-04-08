Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства

Футбольный клуб «Краснодар» Галицкого и Мусаева уже вполне созрел для чемпионства в РПЛ (МИР Российская премьер-лига. — Прим ред.) и достоин его. В последние годы команда научилась проводить концовки турниров.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru высказал бывший тренер столичного «Локомотива Игорь Черевченко. Он также признался, что ему по душе философия основателя клуба, владельца ЗАО «Тандер» (торговой сети «Магнит». — Прим. ред.) Сергея Галицкого.
Напомним, после 23 туров южная команда лидирует в чемпионате России, набрав 52 очка. Следом за командой Мурада Мусаева идут «Спартак» и питерский «Зенит». У них обоих клубов на пять баллов меньше. Москвичи занимают второе место, опережая клуб из Северной столицы по дополнительным показателям.
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«В конце сезона любая команда может пройти через спад, но в последнее время "Краснодар" научился проводить завершающие части чемпионата. "Краснодар" заслуживает первое место», — сказал специалист.
Напомним, после 23 туров южная команда лидирует в чемпионате России, набрав 52 очка. Следом за командой Мурада Мусаева идут «Спартак» и питерский «Зенит». У них обоих клубов на пять баллов меньше. Москвичи занимают второе место, опережая клуб из Северной столицы по дополнительным показателям.
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Александр Бойцов