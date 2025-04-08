Футболист «Зенита» Нуралы Алип признан спортсменом года в Казахстане

В Алма-Ате прошла торжественная церемония вручения второй национальной премии в области спорта Metaratings Top Awards. Лучшим спортсменом 2024 года официально признан центральный защитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга и сборной Казахстана Нуралы Алип.
Мероприятие состоялось 3 апреля, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Награду от имени спортсмена, который не смог приехать, так как занят своей профессиональной деятельностью, получила главный специалист PR-отдела ФК «Зенит» Валерия Башук.
Казахстанская премия насчитывает 26 номинаций. В каждой из них свой выбор сделали только жители и граждане республики, приняв участие в народном голосовании. Затем победителя среди пятёрки финалистов выбрали члены компетентного жюри. Алип выиграл в номинации «Лучший спортсмен года».
Футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. На счету 25-летнего защитника два гола и одна результативная передача в 83 матчах за петербургский клуб.
Читайте также:
«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
Московский «Спартак» летом готов продать полузащитника Зиньковского
Игорю Акинфееву — 39: Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и связь с Сергеем Жуковым
Казахстанская премия насчитывает 26 номинаций. В каждой из них свой выбор сделали только жители и граждане республики, приняв участие в народном голосовании. Затем победителя среди пятёрки финалистов выбрали члены компетентного жюри. Алип выиграл в номинации «Лучший спортсмен года».
Футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. На счету 25-летнего защитника два гола и одна результативная передача в 83 матчах за петербургский клуб.
Читайте также:
«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
Московский «Спартак» летом готов продать полузащитника Зиньковского
Игорю Акинфееву — 39: Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и связь с Сергеем Жуковым
Александр Бойцов