Колобков: было понятно, что россияне не примут участие в Паралимпиаде

24 октября 2025, 10:56

Павел Колобков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о неучастии российских спортсменов из Игр 2026 года в Италии. Его слова приводит Metaratings.ru.





Накануне в IPC заявили, что на Паралимпиаде ни в одном виде спорта не будет представителей России, поскольку у них нет возможности пройти квалификацию и отобраться на Игры по спортивному принципу.



Колобков отметил, что это решение было ожидаемым. Даже в случае восстановления членства Паралимпийского комитета России сроки отбора уже прошли. По словам экс-министра, многие решения международных спортивных организаций принимались с таким расчетом, чтобы у российских спортсменов не осталось шансов на участие.

«Если даже ОКР восстановят в МОК, то все зависит от федераций, которые являются организаторами. То же самое с нашим паралимпийским комитетом. Было понятно, что российские спортсмены не примут участие в Играх», – сказал собеседник издания.