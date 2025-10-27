Губерниев о похищении Мостового: не дай Бог кто-то окажется в подобной ситуации

27 октября 2025, 17:19

Фото: iStock/AlexLinch

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Игра прошла 26 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Мостовой отметился забитым голом.





Инцидент произошёл 23 октября, когда на Мостового напали несколько человек, пытавшихся силой затащить его в автомобиль. Футболисту удалось отбиться при помощи хоккеиста Александра Гракуна. Предполагаемых нападавших задержали.





«Это неприятная и тревожная ситуация. Правоохранительные органы должны во всем разобраться и наказать виновных. Не знаю, насколько сильно вся эта ситуация повлияет на Мостового. Мы можем только смотреть и пожелать Андрею сил и стойкости. Не дай Бог кому-то оказаться в подобной ситуации», — заявил Губерниев в беседе с Metaratings.ru.