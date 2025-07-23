Заварзин: Заболотный принесет пользу «Спартаку» на пару сезонов
Экс-гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин уверен, что Антон Заболотный поможет команде, несмотря на возможный непродолжительный срок в клубе. По мнению Заварзина, Заболотный может составить конкуренцию Угальде и Гарсии благодаря своим физическим данным и умению забивать.
По инфорации Metaratings.ru, трансфер Заболотного выглядит оправданным, учитывая экономическую ситуацию и сложности с приобретением качественных легионеров. Заварзин считает, что нападающий проведет в «Спартаке» один-два сезона и принесет пользу команде.
Отмечается, что Заболотный, присоединившийся к «Спартаку» этим летом, уже дебютировал в матче против махачкалинского «Динамо».
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