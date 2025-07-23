Заварзин: Заболотный принесет пользу «Спартаку» на пару сезонов

23 июля 2025, 15:59

Юрий Заварзин считает, что Заболотный поможет «Спартаку» за 1-2 сезона в клубе

Фото: IStock / Anton Vierietin

Экс-гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин уверен, что Антон Заболотный поможет команде, несмотря на возможный непродолжительный срок в клубе. По мнению Заварзина, Заболотный может составить конкуренцию Угальде и Гарсии благодаря своим физическим данным и умению забивать.