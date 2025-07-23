Экс-тренер сборной России восхищен игрой «Зенита» и «Балтики»

23 июля 2025, 16:59

Фото: IStock / gorodenkoff

Валерий Газзаев высоко оценил игру «Зенита», назвав петербургский клуб флагманом российского футбола. По мнению экс-тренера сборной России, «Зенит» является одной из сильнейших команд РПЛ.





В беседе с Metaratings.ru Газзаев отметил достойную игру «Балтики» в матчах с лидерами. Он подчеркнул, что калининградская команда хорошо смотрелась в контрольном противостоянии с «Зенитом», а также достойно выглядела в игре с московским «Динамо».





«У "Динамо" тоже на сегодня есть много амбиций, но в матче с динамовцами "Балтика" выглядела очень достойно», — заявил Газзаев.