Экс-тренер сборной России восхищен игрой «Зенита» и «Балтики»
Валерий Газзаев высоко оценил игру «Зенита», назвав петербургский клуб флагманом российского футбола. По мнению экс-тренера сборной России, «Зенит» является одной из сильнейших команд РПЛ.
В беседе с Metaratings.ru Газзаев отметил достойную игру «Балтики» в матчах с лидерами. Он подчеркнул, что калининградская команда хорошо смотрелась в контрольном противостоянии с «Зенитом», а также достойно выглядела в игре с московским «Динамо».
«У "Динамо" тоже на сегодня есть много амбиций, но в матче с динамовцами "Балтика" выглядела очень достойно», — заявил Газзаев.