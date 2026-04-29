Экс-тренер махачкалинского «Динамо» высказался о фундаменте клуба

Тренер Биджиев: фундамент махачкалинского «Динамо» — бойцовский дух и характер
Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев проанализировал выступление команды после зимней паузы и сравнил игру клуба с осенней частью сезона.
По словам специалиста, футболисты «Динамо» адаптировались к уровню Российской Премьер-Лиги и окончательно осознали специфику турнира. Биджиев подчеркнул, что команда традиционно сильна в физическом плане, а её ключевые качества — бойцовский дух и характер. Именно эти факторы, отметил эксперт, позволили клубу заслужить уважение болельщиков и экспертов.
«Мы никогда никого не боялись и старались играть от себя. Махачкалинцы всегда отлично готовы физически, благодаря этому выполняют большой объем работы на поле», — заявил Биджиев Metaratings.ru.Отвечая на вопрос об изменениях в игре по сравнению с осенью, тренер указал, что кардинальных перемен не заметил, за исключением некоторых корректировок в тактической схеме. После 27 туров «Динамо» занимает 14-е место в таблице РПЛ, имея в активе 24 очка. 2 мая команда примет на домашнем поле «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.