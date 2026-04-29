Экс-тренер махачкалинского «Динамо» высказался о фундаменте клуба

29 апреля 2026, 14:22

Тренер Биджиев: фундамент махачкалинского «Динамо» — бойцовский дух и характер

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев проанализировал выступление команды после зимней паузы и сравнил игру клуба с осенней частью сезона.





По словам специалиста, футболисты «Динамо» адаптировались к уровню Российской Премьер-Лиги и окончательно осознали специфику турнира. Биджиев подчеркнул, что команда традиционно сильна в физическом плане, а её ключевые качества — бойцовский дух и характер. Именно эти факторы, отметил эксперт, позволили клубу заслужить уважение болельщиков и экспертов.





«Мы никогда никого не боялись и старались играть от себя. Махачкалинцы всегда отлично готовы физически, благодаря этому выполняют большой объем работы на поле», — заявил Биджиев Metaratings.ru.





