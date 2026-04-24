Стало известно об интересе пяти клубов РПЛ к нападающему «Спартака» Заболотному
Сразу пять клубов Российской Премьер-лиги — «Акрон», «Сочи», «Крылья Советов», «Ростов» и «Локомотив» — проявляют интерес к нападающему «Спартака» Антону Заболотному.
Как сообщает Metaratings.ru, перечисленные клубы попытаются подписать 34-летнего форварда в летнее трансферное окно. Они рассчитывают пригласить игрока на правах свободного агента. Однако такой сценарий станет возможным только при одном условии: «Спартак» не активирует опцию продления текущего соглашения ещё на один сезон.
Заболотный выступает за красно-белых с июля 2025 года. В текущем сезоне форвард провёл 16 матчей за московский клуб и отметился тремя голевыми передачами. Действующий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года, но стороны предусмотрели в договоре возможность автоматического продления ещё на сезон.
