Экс-тренер сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о перспективах карьеры

26 января 2026, 13:42

Фото: iStock/bildobjektiv

Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал своё будущее в тренерской профессии.





Под руководством Хомухи юношеская сборная России (игроки до 17 лет) выиграла чемпионат Европы 2013 года. На клубном уровне он работал с «Ригой», «Калугой» и «Шинником».





«За последнее время мне не поступало достойных предложений, которые могли бы меня устроить. Все варианты в чём-то мне не подходили. Возобновлю ли я карьеру в 2026 году? Если не будет интересных предложений, то нет. Есть ли шанс, что я больше не поработаю тренером? Это возможно. Всё упирается в предложения», — заявил Хомуха Metaratings.ru.