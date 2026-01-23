Журналист оценил возможный уход Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад»

23 января 2026, 19:20

Таберна: ни один клуб не подпишет Захаряна в зимнее время из-за его травм

Фото: istockphoto/arnaldo moreno

Журналист испанской радиостанции Onda Cero Иньиго Таберна поделился мнением о возможном уходе Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад» в зимнее трансферное окно.





Ранее COPE сообщала, что главный тренер сан-себастьянцев Пеллегрино Матараццо лично уведомил российского полузащитника. В дальнейших планах команды на него не рассчитывают.





«На мой взгляд, ни одна команда не станет подписывать контракт с игроком, который так легко получает травмы», — прокомментировал Таберна Metaratings.ru.