Журналист оценил возможный уход Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад»
Таберна: ни один клуб не подпишет Захаряна в зимнее время из-за его травм
Журналист испанской радиостанции Onda Cero Иньиго Таберна поделился мнением о возможном уходе Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад» в зимнее трансферное окно.
Ранее COPE сообщала, что главный тренер сан-себастьянцев Пеллегрино Матараццо лично уведомил российского полузащитника. В дальнейших планах команды на него не рассчитывают.
«На мой взгляд, ни одна команда не станет подписывать контракт с игроком, который так легко получает травмы», — прокомментировал Таберна Metaratings.ru.
Захарян играет за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года, когда перебрался в Испанию из московского «Динамо». В сезоне-2025/26 он провёл 16 матчей и отметился одним голом. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 7,5 млн евро.