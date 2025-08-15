Экс-тренер московского «Локомотива» высказался о будущем Алексея Батракова

15 августа 2025, 17:11

Ринат Билялетдинов оценил перспективы полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова

Фото: Istock/somkku

Экс-тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о карьерных перспективах полузащитника команды Алексея Батракова.





Билялетдинов в беседе с «Metaratings.ru» на поставленный вопрос о том, перерос ли Батраков РПЛ, заявил, что всё это должен решить клуб.

«Надо немножко успокоиться, молодец, пусть прибавляет и дальше. А перерос или нет — пусть в клубе решают», — высказался тренер.

«Тот же Захарян — непонятно, будет сейчас играть или нет. Его игра за «Динамо» глаз радовала, а ушёл — что-то не складывается. Можно, конечно, рассуждать, что надо крепнуть здесь. Кто-то уезжает в 18 лет и, как правило, пропадает», — заявил Билялетдинов.

