Экс-тренер московского «Локомотива» высказался о будущем Алексея Батракова
Ринат Билялетдинов оценил перспективы полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова
Экс-тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о карьерных перспективах полузащитника команды Алексея Батракова.
Билялетдинов в беседе с «Metaratings.ru» на поставленный вопрос о том, перерос ли Батраков РПЛ, заявил, что всё это должен решить клуб.
«Надо немножко успокоиться, молодец, пусть прибавляет и дальше. А перерос или нет — пусть в клубе решают», — высказался тренер.Помимо этого, футболист выразил своё мнение, что лучше регулярно играть, чем сидеть в запасе.
«Тот же Захарян — непонятно, будет сейчас играть или нет. Его игра за «Динамо» глаз радовала, а ушёл — что-то не складывается. Можно, конечно, рассуждать, что надо крепнуть здесь. Кто-то уезжает в 18 лет и, как правило, пропадает», — заявил Билялетдинов.Тренер добавил, что никто не должен навязывать своих игроков — за ними должны прийти сами.