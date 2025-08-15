«Такой менталитет»: Полузащитник «Динамо» высказался о лимите на легионеров в РПЛ

15 августа 2025, 16:52

Никита Глушков прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Фото: Istock/Thx4Stock

Полузащитник Никита Глушков поделился мнением о возможных изменениях в правилах касательно иностранных игроков в российской Премьер-лиге.





Глушков после победы махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» в матче FONBET Кубка России (1:1 в основное время, победа по пенальти) в беседе с «Metaratings.ru» высказался о лимите легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Лимит на легионеров? Все ограничения не очень хороши. У нас в России такой менталитет, что иностранцев в клубах больше, чем своих. В РПЛ должен быть лимит на легионеров, не знаю, насколько жёсткий. Если говорить про потолок зарплат, то нашей команде это точно не грозит», — заявил футболист.

