«Медийный актив»: Жена экс-владельца «Спартака» Федуна высказалась о Валерии Карпине
Зарема Салихова оценила старт Карпина в «Динамо»
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, оценила старт Валерия Карпина в «Динамо».
В беседе с «Metaratings.ru» Салихова поделилась мнением о первых матчах Карпина во главе «бело-голубых», заявив, что лучшие годы тренера прошли в «Спартаке». По её мнению, молодому неопытному наставнику доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило.
«Радует, что Карпин теперь попал в «Динамо». Оно и до него никогда ничего не выигрывало, зато какой медийный актив!» — высказалась Зарема.Напомним, 13 августа «Динамо» потерпело крупное поражение от «Краснодара» (0:4) в матче Кубка России. После четырёх туров РПЛ команда Карпина занимает 9-е место с пятью очками.