«Медийный актив»: Жена экс-владельца «Спартака» Федуна высказалась о Валерии Карпине

14 августа 2025, 18:05

Зарема Салихова оценила старт Карпина в «Динамо»

Фото: Istock/thomas-bethge

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, оценила старт Валерия Карпина в «Динамо».





В беседе с «Metaratings.ru» Салихова поделилась мнением о первых матчах Карпина во главе «бело-голубых», заявив, что лучшие годы тренера прошли в «Спартаке». По её мнению, молодому неопытному наставнику доверили лучший клуб с возможностью управлять трансферами, что его и погубило.

«Радует, что Карпин теперь попал в «Динамо». Оно и до него никогда ничего не выигрывало, зато какой медийный актив!» — высказалась Зарема.