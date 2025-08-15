Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переговорах Путина и Трампа
Вячеслав Быков надеется на разумное решение для российских спортсменов после переговоров
Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В интервью «Metaratings.ru» Быков выразил надежду, что лидеры смогут найти компромисс, который позволит российским атлетам вернуться на международную спортивную арену.
«Надеюсь, на встрече Путина и Трампа будет принято разумное и благополучное решение для наших спортсменов. И мы сможем снова воочию видеть ребят и поддерживать их в достижении побед», — заявил Вячеслав.Тренер отметил, что российские атлеты продолжают бороться за высокие результаты.
«Можно заставлять отказываться их от флага и гимна, но сердце, душу и Родину не поменять. Они есть и останутся русскими спортсменами. На верхней части пьедестала они будут петь наш гимн», — высказался Быков.Переговоры глав России и США запланированы на 15 августа.