Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена пожизненно

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Бывший тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева дисквалифицирована пожизненно. Кроме неё бан получили также действующий тренер национальной команды Сияна Василева и тренер Федерации гимнастики Азербайджана Евгения Виляева.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте Фонда гимнастической этики (GEF). Мариана Василева лишена звания «почетного тренера» Международной федерации гимнастики (FIG). Она пожизненно не сможет занимать пост главного тренера в любой федерации, входящей в FIG. Если она захочет работать в сфере, связанной с гимнастикой, ей предстоит пройти трёхмесячные курсы по охране труда.
Поводом для таких суровых санкций стали обвинения во многолетних проявлениях физического и психологического насилия со стороны тренеров в отношении нескольких гимнасток, которые были доказаны. Установлено, что Мариана Василева даже избивала своих подопечных, принуждала их выступать, когда они были не в форме, оскорбляла девушек з-за лишнего веса. Кроме того, тренеры не позволяли гимнасткам общаться с родными, отбирая у них телефоны.
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