Экс-тренер сборной России по футболу оценил победу над Ираном в товарищеской игре
Тренер Семин: Мне понравился матч с Ираном
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин положительно оценил игру национальной команды в товарищеском матче с Ираном. Об этом специалист рассказал 2 октября.
Встреча прошла 29 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой россиян со счетом 2:0. Спикера цитирует «РБ Спорт».
«Мне матч с Ираном очень понравился, особенно первый тайм. На мой взгляд, игроки, которые приехали из зарубежных клубов, находятся в хороших кондициях, что и продемонстрировали против иранцев. И у меня очень хорошие впечатления остались от игры Виктора Мелехина, у которого достаточно высокий потенциал», — сказал Семин.При этом Семин призвал не делать громких выводов об уровне сборной после одной победы. Он отметил, что нынешнее молодое поколение российских футболистов практически не представлено в ведущих европейских клубах, тогда как конкуренция в мировом футболе продолжает усиливаться.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет 3 октября в Екатеринбурге против команды Намибии. 6 октября россияне сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде. Российская сборная не принимает участия в международных турнирах с весны 2022 года.