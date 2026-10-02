Экс-тренер сборной России по футболу оценил победу над Ираном в товарищеской игре

02 октября 2026, 13:07

Тренер Семин: Мне понравился матч с Ираном

Фото: istockphoto/Pixfly

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин положительно оценил игру национальной команды в товарищеском матче с Ираном. Об этом специалист рассказал 2 октября.





Встреча прошла 29 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой россиян со счетом 2:0. Спикера цитирует «РБ Спорт».





«Мне матч с Ираном очень понравился, особенно первый тайм. На мой взгляд, игроки, которые приехали из зарубежных клубов, находятся в хороших кондициях, что и продемонстрировали против иранцев. И у меня очень хорошие впечатления остались от игры Виктора Мелехина, у которого достаточно высокий потенциал», — сказал Семин.