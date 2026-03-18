Экс-тренер сборной России Ромащенко заявил о снижении качества игры «Зенита»

18 марта 2026, 13:09

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко оценил игру «Зенита» после возобновления сезона РПЛ, отметив снижение зрелищности команды.





По его словам, ранее петербуржцы демонстрировали более яркий и привлекательный футбол, однако в последнее время уровень игры заметно снизился. При этом специалист в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что на это влияет целый ряд факторов.



Ромащенко отметил, что изменения в составе, текущая форма игроков, травмы и другие нюансы могли сказаться на качестве выступлений. Также он допустил, что часть футболистов могла утратить мотивацию. При этом эксперт не согласился с тем, что команда могла «устать от побед», подчеркнув, что стремление к чемпионству всегда остается высоким.



На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 21 матче. В следующем туре команда сыграет на выезде с московским «Динамо» 22 марта.

