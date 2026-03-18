Экс-тренер сборной России Ромащенко заявил о снижении качества игры «Зенита»
Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко оценил игру «Зенита» после возобновления сезона РПЛ, отметив снижение зрелищности команды.
По его словам, ранее петербуржцы демонстрировали более яркий и привлекательный футбол, однако в последнее время уровень игры заметно снизился. При этом специалист в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что на это влияет целый ряд факторов.
Ромащенко отметил, что изменения в составе, текущая форма игроков, травмы и другие нюансы могли сказаться на качестве выступлений. Также он допустил, что часть футболистов могла утратить мотивацию. При этом эксперт не согласился с тем, что команда могла «устать от побед», подчеркнув, что стремление к чемпионству всегда остается высоким.
На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 21 матче. В следующем туре команда сыграет на выезде с московским «Динамо» 22 марта.