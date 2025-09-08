Экс-тренер «Спартака» оценил серию сборной России без поражений

08 сентября 2025, 15:09

Рианчо: настоящий уровень сборной России покажут только официальные матчи

Фото: Istock/Rost-9D

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение, что ему интересно увидеть сборную России на официальных турнирах. Рианчо отметил, что серия из 15 матчей без поражений у сборной России выглядит отлично.





В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» Рианчо заявил, что только выступления на официальных соревнованиях помогут оценить реальный уровень команды.

«Сможет ли Россия побить рекорд Испании по матчам без поражений? Наверное, да, если не вернётся к турнирам. Но у испанской сборной рекорд вместе с официальными матчами, поэтому он более ценный. А так, это отлично, что сборная России не перестаёт развиваться в условиях отстранения», — высказался экс-тренер «Спартака».

