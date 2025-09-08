Смородская: Карпин заслуживает положительной оценки по итогам последних матчей сборной РФ
Экс-президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала итоги сентябрьских товарищеских матчей сборной России в рамках BetBoom-сбора. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Напомним, что 4 сентября команда сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а 7 сентября одержала уверенную победу над Катаром в Эр-Райяне со счётом 4:1.
По мнению Смородской, российские футболисты постепенно набирают форму. Она отметила, что в матче с Иорданией Валерий Карпин, возможно, несколько переусложнил задачу с выбором стартового состава, но в целом ничего критичного не произошло.
Она подчеркнула, что «всё хорошо, что хорошо кончается», и, несмотря на уровень соперников, критиковать главного тренера после этих игр нет оснований.
Также эксперт напомнила, что сборная давно не играла с действительно сильными командами, поскольку с февраля 2022 года остаётся отстранённой от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА из-за политической обстановки, связанной с событиями на юго-востоке Украины.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
