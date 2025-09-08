Ледяхов: Катар выглядел очень слабо в матче с Россией

08 сентября 2025, 14:37

Фото: iStock/Andreyuu

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов в беседе с Metaratings.ru высказался о BetBoom товарищеском матче российской национальной команды против Катара.





В матче, который состоялся в Дохе, сборная России одержала победу над командой Катара со счётом 4:1. В составе российской команды голы забили Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.



По его словам, Катар играл крайне слабо, а росийская команда показала достойную игру в этом матче.





«И Головин, и Миранчук. Они выглядели достаточно хорошо. Группа атаки мне понравилась. Особенно Кисляк выглядел очень убедительно. Что касается игроков обороны, то у них практически работы не было. У Сафонова был один удар за весь матч», — отметил он.