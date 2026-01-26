Экс-владелец московского «Спартака» Червиченко прокомментировал переход полузащитника калининградской «Балтики» Сауся
Червиченко: Саусь может стать ярким игроком «Спартака»
Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в разговоре с Metaratings.ru отреагировал на переход полузащитника калининградской «Балтики» Владислава Сауся в столичную команду.
В понедельник, 26 января, «Красно-белые» сообщили о трансфере футболиста. По словам Червиченко, Саусь в начале сезона продемонстрировал уверенную игру и выступал с большим энтузиазмом.
«Для «Спартака» всегда полезно, что к ним пришел российский футболист. Я за то, чтобы наши клубы пополнялись отечественными игроками. Саусь может стать ярким игроком клуба, — добавил он.
Полузащитник провёл сезон-2025/26 в составе «Балтики», сыграв 19 матчей во всех турнирах. Он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Игрок присоединился к калининградскому клубу в 2024 году и помог команде завоевать Первую лигу в сезоне 2024/25.