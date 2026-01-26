Экс-владелец московского «Спартака» Червиченко прокомментировал переход полузащитника калининградской «Балтики» Сауся

26 января 2026, 16:46

Червиченко: Саусь может стать ярким игроком «Спартака»

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в разговоре с Metaratings.ru отреагировал на переход полузащитника калининградской «Балтики» Владислава Сауся в столичную команду.





В понедельник, 26 января, «Красно-белые» сообщили о трансфере футболиста. По словам Червиченко, Саусь в начале сезона продемонстрировал уверенную игру и выступал с большим энтузиазмом.





«Для «Спартака» всегда полезно, что к ним пришел российский футболист. Я за то, чтобы наши клубы пополнялись отечественными игроками. Саусь может стать ярким игроком клуба, — добавил он.