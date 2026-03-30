Экс-вратарь сборной Армении поддержал идею матча с Россией в 2026 году

Березовский: матч Россия — Армения в 2026 году принесёт пользу обеим командам
Бывший голкипер национальной команды Армении Роман Березовский оценил предложение провести товарищескую игру со сборной России в 2026 году.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен назвал эту идею удачной.
«Мне нравится идея провести игру между сборными России и Армении в 2026 году. Россияне получат неплохой международный опыт, а армяне сыграют с классной командой. Летом это вряд ли получится сделать. В осеннюю паузу такой матч можно провести. От этого выиграют зрители и обе команды», — заявил Роман.В следующем товарищеском матче BetBoom Россия встретится с Мали. Команда из африканского государства ранее дошла до четвертьфинала Кубка Африки. Игра пройдёт 31 марта в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 по московскому времени.