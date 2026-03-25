Познер высказался о VAR в футболе
Владимир Познер высказался скептически по поводу использования искусственного интеллекта в спорте и отметил, что не считает систему видеопомощи арбитрам (VAR) решением всех судейских проблем в футболе.
По словам журналиста и телеведущего, он понимает пользу технологий вроде Hawk-Eye в теннисе, где система точно определяет, попал ли мяч в пределы корта. Однако в игровых и контактных видах спорта, таких как футбол, хоккей и баскетбол, ИИ, по его мнению, не способен заменить арбитра, который находится непосредственно на площадке и оценивает эпизод вживую.
Познер подчеркнул, что судейские ошибки были и остаются частью спорта. Он также напомнил, что даже после внедрения VAR в футболе споры вокруг решений арбитров никуда не исчезли. По его мнению, нельзя однозначно сказать, что с появлением системы игра стала заметно лучше, чище или справедливее. Как отметил собеседник в комментарии Metaratings.ru, он не до конца понимает, какую именно роль искусственный интеллект должен играть в судействе, если речь идет о сложных и контактных эпизодах, где многое зависит от трактовки момента.
Система VAR начала использоваться в чемпионате России в тестовом режиме в сезоне-2019/20 после домашнего чемпионата мира. С весны 2020 года технология стала применяться в большинстве матчей, а с 2021 года — на всех играх РПЛ. Позднее VAR также появился на поздних стадиях матчей FONBET Кубка России.
