Экс-вратарь «Зенита» высказался о результатах «Балтики» в весенней части сезона

Футболист Березовский: секрет успеха «Балтики» — в командном духе и настрое

Фото: Istock/Anton Vierietin

Вратарь «Зенита» Роман Березовский подвёл итоги выступления «Балтики» в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги и оценил шансы команды на попадание в тройку лидеров.





В беседе с Metaratings.ru Березовский отметил стабильность калининградцев и назвал клуб одним из главных открытий турнира. По его словам, команда качественно провела межсезонье.

«Секрет успеха калининградцев — командный дух и настрой. Они цельны именно как структура. Саусь перешёл в «Спартак», но в построениях ничего не изменилось. Поэтому в качестве игры команда два раза подряд не уступила «Зениту». «Балтика» — это про взаимовыручку и самоотдачу. Уровень игроков Талалаева иногда ниже, чем у соперников, но они побеждают за счёт единства», — высказался спортсмен.