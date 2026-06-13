«Идеально»: Экс-защитник «Локомотива» оценил шансы Батракова на переход в Европу
Футболист Лысцов: Батракову идеально подойдёт чемпионат Португалии
Бывший защитник «Локомотива» Виталий Лысцов оценил шансы полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова перейти в европейский клуб.
В беседе с Metaratings.ru футболист заявил, что Батракову идеально подойдёт чемпионат Португалии. По словам спортсмена, стилистически хавбек отлично совместим с игрой в этой лиге.
«Я бы очень хотел посмотреть на Алексея в хорошем европейском клубе. Из «Локомотива» в Европу уже уезжали братья Миранчуки. У них могла бы получиться более успешная карьера в Европе, но не срослось. Пришло время Алексею пробовать свои силы», — подчеркнул Виталий.21-летний Батраков в прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 28 млн евро. Контракт хавбека с «Локо» действует до 30 июня 2029 года.