Футболист Евгений Савин закрывает ИП в России на фоне блокировки счетов
Российский футболист Евгений Савин прекращает деятельность своего ИП в России. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
Налоговая служба заблокировала счёт Савина из-за долга, который составляет 7,7 миллиона рублей. Позже общая сумма задолженности увеличилась до 12,4 миллиона. Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» и пермского «Амкара» подал заявление о закрытии ИП 8 октября.
Впервые счета спортсмена заблокировали в начале апреля. На тот момент размер долга был ниже и составлял 11,7 миллиона рублей, что создавало угрозу возбуждения уголовного дела. После отъезда из России в мае 2022 года Савин основал собственный футбольный клуб на Кипре.
