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Экс‑защитник «Динамо» Рыков предрёк Батракову развитие карьеры в Европе

Футболист Рыков: «Галатасарай» не будет финальной точкой карьеры Батракова
Алексей Батраков (Instagram* / @_batrakov__9)

Экс‑защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о карьерных перспективах полузащитника Алексея Батракова, который перешёл из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Его слова цитирует Metaratings.ru.



Рыков отметил, что успешное выступление Батракова в стамбульском клубе может стать лишь этапом на пути к большим целям. По словам эксперта, футболист наверняка стремится попробовать силы в одной из топ‑5 европейских лиг — и при должной самоотдаче у него всё может получиться. Рыков расценивает переезд в Турцию как важный шаг в развитии карьеры, проводя параллель с переходом Сперцяна в Саудовскую Аравию.

«Бывает, что путь в Европу проходит через другой чемпионат», — сказал Рыков.
Батраков присоединился к «Галатасараю» 20 августа. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро, а соглашение с командой рассчитано до 30 июня 2031 года. В составе турецкого клуба футболист принял участие в пяти матчах и отдал одну результативную передачу.

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Александр Огарёв

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