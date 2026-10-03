Экс‑защитник «Динамо» Рыков предрёк Батракову развитие карьеры в Европе

03 октября 2026, 06:33

Футболист Рыков: «Галатасарай» не будет финальной точкой карьеры Батракова

Алексей Батраков (Instagram* / @_batrakov__9)

Экс‑защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о карьерных перспективах полузащитника Алексея Батракова, который перешёл из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Его слова цитирует Metaratings.ru.





Рыков отметил, что успешное выступление Батракова в стамбульском клубе может стать лишь этапом на пути к большим целям. По словам эксперта, футболист наверняка стремится попробовать силы в одной из топ‑5 европейских лиг — и при должной самоотдаче у него всё может получиться. Рыков расценивает переезд в Турцию как важный шаг в развитии карьеры, проводя параллель с переходом Сперцяна в Саудовскую Аравию.



«Бывает, что путь в Европу проходит через другой чемпионат», — сказал Рыков.