Экс‑защитник «Динамо» Рыков предрёк Батракову развитие карьеры в Европе
Футболист Рыков: «Галатасарай» не будет финальной точкой карьеры Батракова
Экс‑защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о карьерных перспективах полузащитника Алексея Батракова, который перешёл из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Его слова цитирует Metaratings.ru.
Рыков отметил, что успешное выступление Батракова в стамбульском клубе может стать лишь этапом на пути к большим целям. По словам эксперта, футболист наверняка стремится попробовать силы в одной из топ‑5 европейских лиг — и при должной самоотдаче у него всё может получиться. Рыков расценивает переезд в Турцию как важный шаг в развитии карьеры, проводя параллель с переходом Сперцяна в Саудовскую Аравию.
«Бывает, что путь в Европу проходит через другой чемпионат», — сказал Рыков.Батраков присоединился к «Галатасараю» 20 августа. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро, а соглашение с командой рассчитано до 30 июня 2031 года. В составе турецкого клуба футболист принял участие в пяти матчах и отдал одну результативную передачу.