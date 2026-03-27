В Кремле оценили решение МОК запретить трансгендерам* участвовать в женском спорте

27 марта 2026, 04:08

Песков счёл победой здравого смысла запрет на трансгендеров* в женском спорте

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях назвали победой здравого смысла в Кремле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.





Напомним, что 26 марта МОК ввёл запрет на участие трансгендеров* в женских дисциплинах, включая Олимпийские игры. Отныне право выступать в женской категории будет зависить от скрининга, который выявит наличие или отсутствие гена SRY. Он является ключевым геном на Y-хромосоме, определяющим развитие организма по мужскому типу.





«Считаем», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле новый запрет МОК победой здравого смысла.