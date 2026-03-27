В Кремле оценили решение МОК запретить трансгендерам* участвовать в женском спорте
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях назвали победой здравого смысла в Кремле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Напомним, что 26 марта МОК ввёл запрет на участие трансгендеров* в женских дисциплинах, включая Олимпийские игры. Отныне право выступать в женской категории будет зависить от скрининга, который выявит наличие или отсутствие гена SRY. Он является ключевым геном на Y-хромосоме, определяющим развитие организма по мужскому типу.
Решение об ограничении для трансгендеров* приняли, в том числе, из-за научного исследования, посвящённого физическим преимуществам спортсменов, которые родились мужчинами.
«Считаем», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле новый запрет МОК победой здравого смысла.Ранее «Радио 1» передавало, что в Сан-Паулу (Бразилия) завершился первый в истории чемпионат мира по адаптивному скейтбордингу. Четвёртое место на соревнованиях занял 16-летний российский спортсмен Максим Лаллав, который выступал без ног.