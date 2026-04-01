Футболист Смолов с женой прибыл в суд по делу о драке в московской кофейне
Футболист Федор Смолов вместе со своей женой Кариной Истоминой прибыл в суд по делу о драке в московской кофейне. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Накануне адвокат спортсмена Варвара Кнутова заявила РИА Новости, что ее подзащитный выплатил потерпевшему Владимиру Кузьминову четыре миллиона рублей в рамках мирового соглашения. Бывший нападающий признал свою вину.
Напомним, инцидент произошел 28 мая 2025 года на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской улице. В ходе конфликта с группой лиц Смолов ударил потерпевшего кулаком в лицо.
О том, что в отношении футболиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), стало известно 10 сентября прошлого года.
