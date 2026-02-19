Экс-защитник «Краснодара» оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ»
Футболист Таранов: Сафонову рано называть себя первым номером «ПСЖ»
Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов оценил игру вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».
В беседе с «Metaratings.ru» Таранов назвал преждевременными разговоры о том, что Сафонов закрепился в основе «ПСЖ».
«Матвей, я думаю, довольно надёжен. Рано говорить о том, что он окончательно стал номером один. Сейчас во всех СМИ пишут, что чуть ли там не застолбил себе место. Я думаю, если он так же надёжно будет себя проявлять, то всё впереди. Считаю, что он будет прогрессировать и расти», — высказался спортсмен.Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В текущем сезоне 26-летний вратарь провёл за парижан девять матчей, пропустил 10 голов и трижды оставлял ворота в неприкосновенности.