Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Канчельскис отреагировал на возможную игру сборных России и Мали

19 февраля 2026, 11:33

Канчельскис: нам обещали сильные сборные из Южной Америки, а играем с Мали

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис отреагировал на возможную игру сборных России и Мали. Об этом пишет Metaratings.ru.





По его мнению, российской сборной следует принять участие в этой встрече.





«Сборная Мали? Ребята, что есть, то есть. Наши футбольные функционеры говорили, что они сейчас договариваются с сильными клубами, сильными сборными в Южной Америке, даже приводили примеры. Сейчас перед фактом ставят, что будем играть со сборной Мали. Как бы ни было, надо играть», — пояснил Канчельскис.