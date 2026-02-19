Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Канчельскис отреагировал на возможную игру сборных России и Мали
Канчельскис: нам обещали сильные сборные из Южной Америки, а играем с Мали
Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис отреагировал на возможную игру сборных России и Мали. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его мнению, российской сборной следует принять участие в этой встрече.
«Сборная Мали? Ребята, что есть, то есть. Наши футбольные функционеры говорили, что они сейчас договариваются с сильными клубами, сильными сборными в Южной Америке, даже приводили примеры. Сейчас перед фактом ставят, что будем играть со сборной Мали. Как бы ни было, надо играть», — пояснил Канчельскис.
Ранее в СМИ начали обсуждать возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Мали. Малийская команда подтвердила, что игра состоится, но пока известна только дата — 27 марта. Место проведения матча еще не определено.
