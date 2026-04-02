Достижения.рф

Экс-защитник «Крыльев Советов» указал на непонятные движения с руководством клуба

Футболист Бурлак высказался об уходе Адиева из «Крыльев Советов»
Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак прокомментировал отставку главного тренера самарского клуба Магомеда Адиева, назвав решение руководства нелогичным.



Об уходе специалиста объявили 1 апреля, исполняющим обязанности назначили Сергея Булатова. Ранее появлялась информация, что Адиев вел переговоры с казахстанским «Актобе».

Бурлак отметил, что не до конца понимает ситуацию в команде. По его мнению, если и убирать тренера, то до паузы в чемпионате, чтобы у нового наставника было время внедрить свои идеи.

«Зачем убирать тренера за три дня до матча? Булатов ничего не успеет сделать, времени у него нет. Непонятно, почему убрали Адиева? Со стороны кажется, что Магомеда не хотели увольнять, но что-то на это повлияло», — приводит слова Бурлака Metaratings.ru.

После 22 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место, имея в активе 21 очко. Встреча с «Зенитом» состоится 4 апреля, начало — в 15:15 по московскому времени.
Никита Кротов

