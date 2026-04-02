Экс-защитник «Крыльев Советов» указал на непонятные движения с руководством клуба

Футболист Бурлак высказался об уходе Адиева из «Крыльев Советов»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак прокомментировал отставку главного тренера самарского клуба Магомеда Адиева, назвав решение руководства нелогичным.





Об уходе специалиста объявили 1 апреля, исполняющим обязанности назначили Сергея Булатова. Ранее появлялась информация, что Адиев вел переговоры с казахстанским «Актобе».



Бурлак отметил, что не до конца понимает ситуацию в команде. По его мнению, если и убирать тренера, то до паузы в чемпионате, чтобы у нового наставника было время внедрить свои идеи.





«Зачем убирать тренера за три дня до матча? Булатов ничего не успеет сделать, времени у него нет. Непонятно, почему убрали Адиева? Со стороны кажется, что Магомеда не хотели увольнять, но что-то на это повлияло», — приводит слова Бурлака Metaratings.ru.