Кубок России развалился в руках футболиста «Спартака»
Во время фотосессии с Кубком России трофей разбился в руках у аргентинского футболиста «Спартака» Пабло Солари. Об этом сообщил «Чемпионат».
В решающей игре «Спартак» встречался с «Краснодаром». Основное время матча завершилось вничью — 1:1. За красно-белых отличился сам Солари, а у «быков» единственный гол забил Дуглас Аугусто. Победителя определила серия пенальти, в которой удача оказалась на стороне московской команды (4:3).
После финального свистка футболисты и тренеры «Спартака» фотографировались с Кубком России на фоне трибун, заполненных ликующими болельщиками. В какой‑то момент Пабло Солари, позируя с трофеем, поднял его над головой и резко опустил, после чего нижняя часть чаши развалилась.
