Футболисты сборной России проиграли Египту в товарищеском матче
Товарищеский матч между сборными Египта и России завершился победой африканской команды со счетом 1:0. Об этом пишет «Чемпионат».
Игра прошла на стадионе «Каир Интернейшнл» в столице Египта, а главным арбитром встречи выступил Хелу Бен Брам. Единственный гол на 65‑й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф.
По данным рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), египетская национальная команда опережает российскую. На сегодняшний день она занимает 29‑е место, тогда как РФ находится на 36‑й строчке.
В ближайшее время у подопечных Валерия Карпина запланированы еще два товарищеских матча. Первый состоится в пятницу, 5 июня, — соперником станет сборная Буркина‑Фасо, а местом проведения — стадион «Волгоград Арена». Второй матч пройдет во вторник, 9 июня, против сборной Тринидада и Тобаго на «Ростех Арене» в Калининграде.
