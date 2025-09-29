Экс-защитник «Спартака» объяснил, зачем команде Заболотный
Бывший защитник сборной России и «Спартака» Владимир Гранат оценил игру нападающего «красно‑белых» Антона Заболотного и его роль в команде.
По его мнению, которое приводит Metaratings.ru, спортсмен сейчас выступает скорее как игрок замены — имеет значение прежде всего для внутренней атмосферы коллектива, но не более того.
Летом «Спартаку» нужен был габаритный форвард, однако, по словам эксперта, пока Заболотный не справляется с этой задачей, и те ожидания, которые у болельщиков были после его перехода, пока не оправдались.
В текущем сезоне 34‑летний Заболотный провёл в Российской Премьер‑Лиге пять матчей и сделал одну результативную передачу. В четырёх встречах FONBET Кубка России на его счету два ассиста.
Читайте также: