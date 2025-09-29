Экс-защитник «Спартака» объяснил, зачем команде Заболотный

29 сентября 2025, 18:04

Гранат: Заболотный нужен «Спартаку» не более чем для атмосферы

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Владимир Гранат оценил игру нападающего «красно‑белых» Антона Заболотного и его роль в команде.