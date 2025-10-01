Достижения.рф

Экс-защитник «Спартака»: отсутствие Станковича не мешает команде показывать результат

Андрей Ещенко высказался о дисквалификации Станковича
Андрей Ещенко (Фото: Instagram* / @eshchenko.andrey)

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с Metaratings.ru прокомментировал выступление команды на фоне дисквалификации главного тренера Деяна Станковича. Он отметил, что отсутствие наставника на скамейке не стало препятствием для успешной игры.



На вопрос о том, стоит ли продолжать играть без Станковича, учитывая последние удачные матчи, Ещенко ответил, что команда обязана справляться и без подсказок с бровки.

«Команда должна уметь играть без тренера. На поле ведь выходят футболисты. Игроки у «Спартака» классные, но в начале сезона они не показывали результат. В футболистах «Спартака» проснулось самоуважение», — поделился он.
По его словам, команда перестала терять очки в матчах с более слабыми соперниками, а именно такие матчи часто решают исход чемпионской гонки.
Софья Метелева

