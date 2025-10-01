Полузащитник ЦСКА Обляков: Мы выкладываемся на сто процентов

01 октября 2025, 14:57

Фото: iStock/Pixfly

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что команда выкладывается на сто процентов. Лидерство клуба в чемпионате он объяснил взаимопониманием и самоотдачей на футбольном поле.





В беседе с Metaratings.ru Обляков отметил, что команда может побеждать даже при плохой игре. При этом игроки продолжают биться друг за друга, благодаря чему клуб побеждает.





С каждой победой улучшается настроение и сыгранность в команде. Мы понимаем друг друга лучше и лучше с каждой игрой. Показываем тот футбол, который хотим. Используем свои сильные стороны — из-за этого удается побеждать», — сказал Обляков.