Полузащитник ЦСКА Обляков: Мы выкладываемся на сто процентов
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что команда выкладывается на сто процентов. Лидерство клуба в чемпионате он объяснил взаимопониманием и самоотдачей на футбольном поле.
В беседе с Metaratings.ru Обляков отметил, что команда может побеждать даже при плохой игре. При этом игроки продолжают биться друг за друга, благодаря чему клуб побеждает.
С каждой победой улучшается настроение и сыгранность в команде. Мы понимаем друг друга лучше и лучше с каждой игрой. Показываем тот футбол, который хотим. Используем свои сильные стороны — из-за этого удается побеждать», — сказал Обляков.
После десяти туров РПЛ московский ЦСКА занимает первое место в таблице с 21 очками. Следующий матч команда сыграет со «Спартаком» 5 октября.