Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о смерти Бориса Игнатьева
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на смерть бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева.
В беседе с «Metaratings.ru» Колосков заявил, что они с Игнатьевым вместе работали.
«Борис Петрович — один из ярких представителей советской тренерской школы. Он очень мнoго уделял внимание индивидуальным беседам с футболистами, разбору тренировочного процесса, физической подготовке и воспитанию игроков. Мелoчей для него не существовало. Футбол был всем в его жизни, oн мог о нём разговаривать часами», — сказал Вячеслав.Он добавил, что Игнатьев вёл методическую работу, выступал на конференциях и всегда помогал людям.
«Никто не сможет сказать плохого слова о Борисе Петровиче. Сегодня мы потеряли заслуженного человека», — заключил почётный президент РФС.Напомним, что Борис Игнатьев умер в возрасте 85 лет.