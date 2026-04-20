Экс-защитник ЦСКА назвал главную причину весеннего провала команды

Экс-защитник ЦСКА Даев назвал трансфер Дивеева причиной проблем команды весной
Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев оценил результаты «армейцев» после возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и объяснил причины неудач команды.
В беседе с Metaratings.ru Даев заявил, что ЦСКА проваливает весеннюю часть чемпионата.
«Команда боролась бы за первое место, если бы не весенний провал. Клуб с такими амбициями не имеет права уступать «Сочи» и играть вничью с «Крыльями Советов», — заявил Вячеслав.На вопрос о причинах ухудшения результатов «армейцев» весной футболист ответил, что весенний провал ЦСКА случился из-за трансфера Дивеева.
«Он был системообразующим игроком для команды. После его ухода команда стала постепенно ломаться», — отметил экс-защитник.После 25 туров ЦСКА набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «армейцы» дома сыграют с «Ростовом». Матч состоится 21 апреля, начало — в 19:45 по московскому времени.