Экс-защитник «Зенита» Вьештица назвал клуб главным фаворитом РПЛ

12 декабря 2025, 17:01

Фото: iStock/Alones Creative

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица оценил шансы петербургской команды на победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и высказал мнение о её конкурентах. По его мнению, клуб является главным претендентом на чемпионство.





После 18 туров РПЛ петербуржцы занимают второе место с 39 очками, отставая от «Краснодара» всего на один балл. В 19-м туре «Зенит» сыграет дома с «Балтикой». Матч пройдёт 28 февраля в Санкт-Петербурге.





«„Зенит“ — главный претендент на победу в РПЛ. У него есть чемпионский опыт. Это выгодно отличает его от конкурентов. Старт сезона у „Зенита“ не задался, но тренер нашёл выход из этой ситуации. Сейчас команда показывает игру, которая может привести к чемпионству. Все в клубе хотят исправить результаты прошлого сезона», — заявил он в беседе с Metaratings.ru.