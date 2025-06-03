Экс-зенитовец Алвеш поддержал Семака после упущенного чемпионства

Бруну Алвеш: Семак делает хорошую работу в «Зените»
Фото: Istock/matimix

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш высоко оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера петербургского клуба. По мнению Алвеша, Семак проводит успешную работу, объединяя игроков и создавая чемпионскую атмосферу.



Несмотря на то, что в сезоне-2024/25 «Зенит» не сумел завоевать чемпионский титул, заняв второе место в РПЛ, Алвеш уверен в потенциале команды. Он отметил, что у «Зенита» есть все возможности для достижения новых успехов в следующем сезоне.

«Семак должен продолжить работу с Зенитом» — отметил спортсмен Metaratings.ru.
Алвеш подчеркнул важность сохранения Семака на посту главного тренера, отметив его вклад в развитие команды. Под руководством Семака «Зенит» выиграл шесть чемпионских титулов, что говорит о его профессионализме и умении добиваться результата.

Виктория Иванченко

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