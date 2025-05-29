Силкин назвал очевидным решением назначение Карпина главным тренером «Динамо»

29 мая 2025, 16:13

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном назначении Владимира Карпина на пост главного тренера московского клуба.





Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагает Валерию Карпину трёхлетний контракт. С июля 2021 года и по сей день он занимает пост главного тренера сборной России.





«Назначение Карпина главным тренером «Динамо» – это очевидное решение. Тем более Глебов недавно присоединился к «Динамо». Карпин – амбициозный тренер, может настроить команду. Такой тренер нужен «Динамо», – высказался Силкин в беседе с «РБ Спорт».