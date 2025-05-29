Силкин назвал очевидным решением назначение Карпина главным тренером «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном назначении Владимира Карпина на пост главного тренера московского клуба.
Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагает Валерию Карпину трёхлетний контракт. С июля 2021 года и по сей день он занимает пост главного тренера сборной России.
«Назначение Карпина главным тренером «Динамо» – это очевидное решение. Тем более Глебов недавно присоединился к «Динамо». Карпин – амбициозный тренер, может настроить команду. Такой тренер нужен «Динамо», – высказался Силкин в беседе с «РБ Спорт».На вопрос о том, сможет ли «Динамо» выиграть трофей с Карпиным, Силкин отметил, что теперь «Зенит» будет более серьёзно относиться к чемпионату, поэтому пока неизвестно, чего ожидать.
Также Силкин подчеркнул, что нормально отнесётся к тому, что Карпину придётся совмещать работу в сборной России и в «Динамо».
Напомним, что последним клубом, где работал Валерий Карпин, стал «Ростов». Он покинул команду в конце февраля этого года.