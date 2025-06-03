Спартак определит судьбу Дмитриева после летних сборов
Полузащитник Игорь Дмитриев возвращается в расположение «Спартака» после аренды в «Крыльях Советов».
Как стало известно Metaratings.ru, футболист отправится со «Спартаком» на первый летний сбор, где будет решаться его дальнейшая судьба в клубе.
Дмитриев перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Урала» за 2,5 млн евро, подписав долгосрочный контракт. Однако сразу после этого он был отдан в аренду самарскому клубу, где провел успешный сезон.
За «Крылья Советов» Дмитриев сыграл 22 матча, забил три гола и отдал две голевые передачи. Теперь игроку предстоит доказать свою состоятельность тренерскому штабу «Спартака» на летних сборах.
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